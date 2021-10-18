У Києві до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено серійного крадія з автомобілів

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За принципової позиції Деснянської окружної прокуратури міста Києва засуджено 40-річного чоловіка за фактами викрадення з автомобілів особистих речей громадян на території Деснянського району столиці (ч. 3 ст. 185 КК України).

Так, досудовим розслідуванням встановлено понад 30 епізодів злочинної діяльності чоловіка, який шляхом розбиття скла викрадав з автомобілів відео реєстратори, інструменти, запчастини та інші речі. Вказаними діями зловмисник завдав потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 49 тис. гривень.

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Слід зазначити, що після обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кількість крадіжок з автомобілів на території Деснянського району столиці значно зменшилась.

На даний час, зловмисника визнано винним у вчиненні злочинів та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців ув’язнення.

Київська міська прокуратура

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