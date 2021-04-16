У Києві дві злодійкуваті «леді» поцупили телефон у неповнолітньої

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Спільниці поцупили з кишені куртки дівчини смартфон, але свідок і потерпіла зреагували на правопорушення та викликали поліцію.

Столичні спецпризначенці затримали зловмисниць. За скоєне їм загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

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До поліції Києва по спецлінії 102 надійшов виклик від 17-річної киянки про те, що на вулиці Антоновича дві невідомі жінки викрали у неї телефон. Для затримання фігуранток оперативний черговий направив на місце наряд спецпризначенців, який був поруч, а для документування події слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олександра Бойка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили деталі правопорушення:

«Жінки помітили неповнолітню дівчину та почали слідкувати за нею. Одна із фігуранток витягла з кишені телефон і передала своїй спільниці. Свідок та потерпіла помітили це й викликали поліцію. Зловмисниць, 1994 та 2000 років народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранткам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав жінкам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва

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