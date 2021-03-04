У Києві двох чоловіків затримали за розбійний напад на хлібний кіоск

Погрожуючи ножем касиру, зловмисники забрали з каси три тисячі гривень та втекли. Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до хлібного кіоску на вулиці Каштановій зайшли двоє чоловіків у масках. Нападники під погрозою ножа забрали у продавця три тисячі гривень та втекли з місця скоєння злочину. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також кінологи зі службовою собакою.

Як розповіла тимчасово виконував обов’язків керівника Деснянського управління поліції Вікторія Давиденко-Лісогубенко, поліцейські провели першочергові слідчі дії, переглянули записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та встановили напрямок руху нападників:

«Ми з’ясували, що чоловіки після скоєння злочину пішли до ломбарду, де за відібрані гроші викупили власний мобільний телефон. Згодом оперативники встановили місце проживання правопорушників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападниками виявились двоє братів 1977 та 1981 років народження, уродженці міста Миколаїв, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців».

Слідчі провели невідкладний обшук у помешканні зловмисників, де виявили рукавички та одяг, в якому правопорушники були на момент скоєння злочину та ніж, яким ймовірно погрожували касиру. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

«За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру за скоєння даного злочину. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того ми перевіряємо причетність братів до скоєння аналогічних злочинів на території Києва», — додала Вікторія Давиденко – Лісогубенко.

Відділ комунікації поліції Києва