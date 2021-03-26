У Києві двох молодиків затримали за скоєння розбійного нападу

Зловмисники побили та відібрали у двох хлопців мобільні телефони. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонували двоє хлопців та повідомили, що на вулиці Парково-Сирецькій їх побили та пограбували. На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, по прибуттю правоохоронці опитали одного потерпілого, оскільки його товариша медики госпіталізували до лікарняного закладу:

«Ми з’ясували, що у парку до хлопців підійшли двоє невідомих, спровокували конфлікт та побили. Потім відібрали у них мобільні телефони й втекли. Ми відразу відпрацювали місце скоєння злочину та після проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів встановили особи ймовірних зловмисників. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці Шевченківського району, 2000 та 1999 років народження».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру. За скоєння тяжкого злочину їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва