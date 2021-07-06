У Києві двоє працівників поліції охорони підозрюються у перевищення влади з вимаганням

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом поліцейським роти реагування Оболонського райвідділу Управління поліції охорони в м. Києві за фактом незаконного позбавлення волі, крадіжки, вимагання та перевищення влади (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, 1 липня 2021 року двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, а також вимагати грошові кошти у розмірі 500 грн.

Потім поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісового масиву в м. Києві. Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього кошти у сумі 500 грн та бездротові навушники.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, та Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури