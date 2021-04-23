У Києві «гарячим слідом» затримали ймовірного грабіжника, що відібрав сумку у перехожого

Учора вночі патрульних викликали на проспект Валерія Лобановського, де заявили про грабунок.

Чоловік повідомив, що поблизу Севастопольської площі до нього підійшов незнайомець та вирвав з рук спортивну сумку з особистими речами.

Заявник надав детальний опис нападника, адже встиг його добре роздивитися. На місце прибули декілька автопатрулів та взялися обстежувати прилеглу територію. Невдовзі патрульні затримали чоловіка, що підпадав під опис, з ним була і сумка. Потерпілий прямо впізнав і її, і затриманого.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції для з’ясування усіх обставин події та надання правової кваліфікації діям чоловіка. // Вартові еспресо