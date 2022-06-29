У Києві група осіб організувала незаконний бізнес з надання сексуальних послуг

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. Правопорушникам загрожує до десяти років тюремного увязнення.

Нагадаємо, що у січні поточного року співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 викрили та затримали злочинну групу за організацію незаконної діяльності з надання сексуальних послуг шляхом експлуатації жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі. До її складу входили жінки та чоловіки від 18 до 54 років.

Поліцейські встановили, що жінки обслуговували клієнтів в орендованих квартирах. Вартість «дорослих» розваг становила від 1500 до 5000 гривень.

Сімом фігурантам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ч. 2 ст. 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво, ч. 3 ст. 303 – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією та ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України.

Слідчі скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження до Шевченківського районного суду для розгляду справи по суті. Правопорушниками загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва