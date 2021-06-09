У Києві групу іноземців затримали за викрадення чоловіка, який заборгував гроші

Четверо фігурантів побили потерпілого, затягнули його до автівки та намагались виїхати за межі міста. Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію та за годину викрили зловмисників. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки. Заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

Протягом години працівники поліції встановили напрямок руху автомобіля правопорушників та наряд патрульної поліції зупинив їх неподалік від Північного мосту. Правоохоронці з’ясували, що між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва