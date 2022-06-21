У Києві іноземця затримали за хуліганство на території житлового комплексу

Перебуваючи напідпитку, 33-річний чоловік намагався потрапити до будівлі, але почувши відмову від охоронця побив його та в додачу пошкодив службове майно. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася вчора ввечері, 20 червня, у Дарницькому районі. Нетверезий чоловік хотів пройти на територію житлового комплексу без відповідного пропуску. На виклик прибули співробітники охорони, котрі зупинили правопорушника та передали слідчо-оперативній групі.

Правоохоронці встановили, що чоловік напідпитку намагався потрапити до дівчини, яка мешкає у одному з будинків житлового комплексу. Почувши відмову від охоронця, фігурант завдав йому тілесних ушкоджень та почав трощити службове майно.

Дебоширом виявився іноземець, 1989 року народження, його затримано у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав 1,34 проміле алкоголю в організмі чоловіка.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва