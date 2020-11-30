У Києві іноземця затримали за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян
Зловмисник використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток. Далі він виготовляв компрометовані картки, з яких знімав готівку. Таким чином він привласнив близько пів мільйона гривень. Фігуранту загрожує до восьми років за ґратами.
Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції викрили іноземного громадянина у шахрайстві.
Кіберполіцейські встановили, що 33-річний чоловік виготовляв та встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Далі завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт, він створював компрометовані банківські картки клієнтів, з яких знімав готівку.
Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник привласнив близько пів мільйона гривень.
За місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучено мікро-відеокамери, пристрої для зчитування банківських карт та інструменти для їх виготовлення, накладки для кріплення скімінгових пристроїв, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська прокуратура №4.
Аби мінімізувати ризики викрадення коштів з вашої банківської картки кіберполіція радить:
— користуватися банкоматами, розташованими в відділеннях банків і великих гіпермаркетах, встановленими в людних місцях, де складно непомітно змонтувати пристрої для шахрайства;
— уважно оглядати банкомат перед тим, як вставити карту в картоприймач. Якщо ви помітили невідповідність окремих елементів апарату за кольором або підозрілі деталі, то краще надати перевагу іншому банкомату;
— періодично змінювати PIN-код банківської картки;
— не передавати банківську картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах тощо.
Департамент кіберполіції Національної поліції УкраїниTweet