У Києві іноземця затримали за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян

Зловмисник використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток. Далі він виготовляв компрометовані картки, з яких знімав готівку. Таким чином він привласнив близько пів мільйона гривень. Фігуранту загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції викрили іноземного громадянина у шахрайстві.

Кіберполіцейські встановили, що 33-річний чоловік виготовляв та встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Далі завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт, він створював компрометовані банківські картки клієнтів, з яких знімав готівку.

Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник привласнив близько пів мільйона гривень.

За місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучено мікро-відеокамери, пристрої для зчитування банківських карт та інструменти для їх виготовлення, накладки для кріплення скімінгових пристроїв, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська прокуратура №4.

Аби мінімізувати ризики викрадення коштів з вашої банківської картки кіберполіція радить:

— користуватися банкоматами, розташованими в відділеннях банків і великих гіпермаркетах, встановленими в людних місцях, де складно непомітно змонтувати пристрої для шахрайства;

— уважно оглядати банкомат перед тим, як вставити карту в картоприймач. Якщо ви помітили невідповідність окремих елементів апарату за кольором або підозрілі деталі, то краще надати перевагу іншому банкомату;

— періодично змінювати PIN-код банківської картки;

— не передавати банківську картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах тощо.

Департамент кіберполіції Національної поліції України