У Києві іноземцю повідомили про підозру в розбійному нападі на АЗС, звідки його нещодавно звільнили

Нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників закладу та вдарив касира, після чого забрав із каси більше 85 тисяч гривень та втік. Поліцейські встановили особу зловмисника – колишнього робітника станції, і затримали його. За ці дії чоловіку загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

До поліції Києва зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського та повідомили про розбійний напад на установу. На виклик негайно вихали патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв, правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руку нападника після скоєного:

«Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави».

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці», — додав підполковник поліції Олександр Хальзєв.

Відділ комунікації поліції Києва