У Києві керівників держпідприємства підозрюють у розкраданні чверті мільйона гривень бюджетних коштів

Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 260 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Слідчі Оболонського управління поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 5 розпочали кримінальне провадження відносно посадових осіб державного спеціалізованого підприємства.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що генеральний директор та його заступник ініціювали проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства. Погоджена керівником кількість становила 80 тисяч літрів дизельного палива.

Правоохоронці з’ясували, що в електронній системі публічних закупівель тендерним комітетом було розпочато проведення відповідної закупівлі. Серед семи учасників обрали підприємство зі значно заниженою, ніж ринкова, вартістю. Тендерна пропозиція становила вартість 16,5 гривень за один літр палива. Проте після підписання основного договору спільники уклали три додаткові угоди зі збільшенням вартості товару до 21,06 гривень за літр, що зменшило кількість отриманого палива з 80 000 до 63 600 літрів. Своїми протиправними діями спільники завдали державі збитків на суму понад 260 тисяч гривень.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину: одному – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, іншому – за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва