У Києві кіберполіція викрила факт шахрайського заволодіння нерухомістю з використанням комп’ютерного вірусу

Зловмисники, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, отримали віддалений доступ до комп’ютера державного нотаріуса. Далі внесли зміни до реєстру прав власності на нерухомість в інтересах третьої особи. Причетним загрожує до восьми років за ґратами.

Працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції встановили факт незаконного заволодіння нерухомістю у Києві завдяки використанню шкідливого програмного забезпечення.

За попередніми даними, зловмисники надіслали електронного листа, що містив «вірус» державному нотаріусу. Таким чином вони отримали віддалений доступ до його комп’ютера. Далі правопорушники внесли неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відтак змінили право власності на нежитлову будівлю у центрі Києва площею близько 250 квадратних метрів.

Співробітники кіберполіції встановили «замовника» таких послуг. У його оселі провели обшук із залученням спецпризначенців Київщини. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, що містить докази причетності до несанкціонованого втручання у роботу комп’ютера державного нотаріуса.

Речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України