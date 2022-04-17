У Києві колишнього працівника СТО затримали за викрадення авто і зберігання зброї

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У ході обшуку оселі та автомобіля порушника правоохоронці також виявили та вилучили гранатомет і боєприпаси. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення щодо викрадення автомобіля «Хюндай Соната», який перебував на станції технічного обслуговування у Голосіївському районі столиці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що на вказаному підприємстві також викрадено іномарки «БМВ», «Мазераті» та «Лексус».

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Як повідомив начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олексій Огер, правоохоронці опитали співробітників СТО, вилучили записи з камер відеоспостереження та у ході першочергових слідчих дій встановили особу, причетну до злочину:

«Власник підприємства впізнав крадія, ним виявився колишній працівник станції. Ми встановили місцезнадходження 40-річного уродженця Миколаївщини, провели невідкладні обшуки у його оселі та в автомобілі, яким він користувався. У результаті слідчих дій ми виявили та вилучили викрадений транспортний засіб, окрім того з багажника автівки ми вилучили реактивну штурмову гранату «РШГ–2» та боєприпаси, які направили для проведення відповідних експертиз. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

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Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом, та за ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

«За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», — додав підполковник поліції.

Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження інших викрадених транспортних засобів з СТО та причетність затриманого до кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва

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