У Києві колишнього працівника СТО затримали за викрадення авто і зберігання зброї

У ході обшуку оселі та автомобіля порушника правоохоронці також виявили та вилучили гранатомет і боєприпаси. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення щодо викрадення автомобіля «Хюндай Соната», який перебував на станції технічного обслуговування у Голосіївському районі столиці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що на вказаному підприємстві також викрадено іномарки «БМВ», «Мазераті» та «Лексус».

Як повідомив начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олексій Огер, правоохоронці опитали співробітників СТО, вилучили записи з камер відеоспостереження та у ході першочергових слідчих дій встановили особу, причетну до злочину:

«Власник підприємства впізнав крадія, ним виявився колишній працівник станції. Ми встановили місцезнадходження 40-річного уродженця Миколаївщини, провели невідкладні обшуки у його оселі та в автомобілі, яким він користувався. У результаті слідчих дій ми виявили та вилучили викрадений транспортний засіб, окрім того з багажника автівки ми вилучили реактивну штурмову гранату «РШГ–2» та боєприпаси, які направили для проведення відповідних експертиз. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом, та за ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

«За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», — додав підполковник поліції.

Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження інших викрадених транспортних засобів з СТО та причетність затриманого до кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва