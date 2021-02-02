У Києві ліквідовано черговий конвертаційний центр, обіг якого перевищує ₴210 млн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Зазначені послуги надавалися групою осіб протягом 2018-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками «фіктивності».

Грошові кошти готівкою знімалися особами в банківських установах. У подальшому незаконно «проконвертована» готівка разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки. В якості «винагороди» за надання незаконних послуг зловмисники отримували 3-4% від суми проконвертованих коштів.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності учасники так званого центру мінімізації платежів до бюджету використовували близько 11-ти транзитно-конвертаційних СГД.

Встановлено також, що підприємств безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток підприємств, що призвело до ухилення від сплати зазначеного податку.

У межах проведених заходів направлених на збір доказової бази було створено 16 мобільних слідчо-оперативних груп.

В результаті проведених обшуків виявлено оргтехніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки державних установ та нерезидентів, штампи у кількості 270 штук.

Виявлені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2 роки склав понад 210 млн грн, втрати державного бюджету — близько 35 млн грн.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів з метою встановлення та допиту посадових осіб підприємств, збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів до бюджету» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також заходи щодо відпрацювання СГД-вигодонабувачів.

Державна фіскальна служба України