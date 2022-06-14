У Києві на Центральному залізничному вокзалі затримали грабіжника

Зловмисник познайомився із потерпілою, яка приїхала до Києва на заробітки. Після прогулянки столицею чоловік відібрав у нової знайомої мобільний телефон та втік. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що її пограбували. На місце події прибули співробітники відділу кримінальної поліції для встановлення всіх обставин події.

Як зазначив заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту Руслан Мангуш, правоохоронці опитали 36-річну потерпілу та з’ясували деталі злочину:

«Зловмисник познайомився з потерпілою на вокзалі. Після прогулянки столицею чоловік відібрав у нової знайомої мобільний телефон та втік. Ми встановили особу правопорушника, ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини уродженець Хмельниччини, 1999 року народження. У ході відпрацювання інформації ми затримали чоловіка поблизу Приміського вокзалу в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При поверхневому огляді у нього був виявлений мобільний телефон потерпілої. Наразі порушник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання».

Слідчі поліції Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального процесуального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Наразі, поліцейські готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва