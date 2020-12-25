У Києві неадекватний «ЗАЗ-мен» розбив чотири авто і втік (фото, відео)

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На Повітрофлотському проспекті (у бік Солом‘янської площі) їхали собі дві автівки Peugeot та Renault у попутному напрямку. Тут з‘являється неадекватний водій ЗАЗ (AI5796IH), який спочатку б‘є у задню частину автомобіль Peugeot, а потім ще й в іншого — Renault.

З цієї аварії водій тікає і вже у 500 метрах від Солом‘янській площі розбиває ще дві автівки — Audi та Mercedes. На щастя, ніхто не постраждав.

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Сам же неадекватний водій вийшов з авто та побіг по Солом‘янській.

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Правоохоронці з‘ясували прикмети порушника та зараз шукають його.

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Мабуть, для водія краще (і безпечніше) буде, якщо першими його знайдуть правоохоронці, а не водії, автівки яких він потрощив.

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Відео: Варта Голосієва

Киев Оперативный

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