У Києві нетверезий чоловік увірвався до операційної та намагався побити хірургів

У Києві хурурги проводили хірургічне втручання, і в цей час до операційної забіг чоловік, який намагався побити медиків. Його оперативно затримали.

У Києві до операційної лікарні швидкої медичної допомоги під час проведення термінового хірургічного втручання увірвався чоловік. Правопорушник був у стані алкогольного сп’яніння.

Про небезпечний інцидент розповіла Муніципальна охорона. Чоловік намагався завдати шкоди медичному персоналу. Правопорушника заспокоїли стяжками та затримали до прибуття поліції, яка забрала його до райвіділку. // ASPI