У Києві невідомий стріляв у працівників ремонтної бригади – одну людину поранено (фото)

Київавтодор повідомляє: «По працівникам ремонтної бригади КП ШЕУ Печерського району невідомий відкрив вогонь – одна людина отримала поранення.

Сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки «Reno». Він розпочав словесний конфлікт.

Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям. Поранення отримав механізатор фрези.

З місця інциденту нападник втік.

На місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано.

На фото саме той чоловік, який відкрив вогонь проти дорожньої бригади і автівка, на якій він втік.» // Вартові еспресо