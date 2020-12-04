У Києві оголошено вирок водію, який скоїв ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе

У результаті автопригоди загинуло чотири члени родини. За скоєне правопорушника засуджено до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що подія трапилась влітку цього року на Столичному шосе. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду за участі легковика «Мерседес». Водій, не впоравшись із керуванням, здійснив зіткненя з іншим авто, що рухалось у попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Хюндай».

Внаслідок події загинуло чотири особи, двоє з яких малолітні діти. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть трьох пасажирів.

Четвертий потерпілий – 14-річний хлопчик, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушнику про підозру.

У подальшому правоохоронці встановили, що 39-річний водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Також слідчі опитали свідків, провели декілька експертиз, тим самим зібрали достатню кількість доказів та направили обвинувальний акт до суду.

Голосіївський районний суд столиці визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва