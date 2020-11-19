У Києві оголосили чоловіку підозру, який завдав ножові поранення двом місцевим мешканцям

В результаті події потерпілих доставили до медичного закладу. Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Біля третьої години ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень. Заявник повідомив, що в під’їзді багатоповерхівці на вулиці Архітектора Вербицького, його сусід вдарив ножом двох хлопців.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, наряди патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що на сходовому майданчику троє місцевих мешканців вживали алкогольні напої та гучно розмовляли. Із сусідської квартири до хлопців вийшов чоловік та зробив зауваження щодо припинення порушення громадського порядку.

Під час спілкування між ними виникла сварка та бійка, у ході якої мешканець будинку вдарив ножом опонентів.

Двох 20-річних потерпілих із пораненнями грудної клітини та живота госпіталізували, а 32-річного чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. На час досудового слідства підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Києва