У Києві оголосили про підозру чоловіку за тяжке поранення товариша

У розпалі сварки зловмисник наніс опоненту декілька ударів ножем у груди. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За свої дії підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теремківській знаходиться чоловік з ножовими пораненнями. На вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та екіпаж швидкої медичної допомоги.

У ході відпрацювання виклику поліцейські встановили, що в гуртожитку місцевого підприємства компанія знайомих розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома відпочиваючими виник словесний конфлікт. Після сварки через декілька годин чоловіки вийшли на загальну кухню та продовжили з’ясовувати стосунки. У розпалі сутички фігурант наніс потерпілому декілька ударів ножем у груди.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий уродженець Донецької області, 1958 року народження. Екіпаж швидкої медичної допомоги госпіталізував постраждалого, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про обрання порушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва