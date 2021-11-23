У Києві оголосили про підозру чотирьом аферистам, які діяли за схемою «ваш родич у біді»

Зловмисники заволоділи грошима пенсіонерів на суму близько 90 тисяч гривень. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявами звернулись мешканці столиці та повідомили, що їх ошукали невідомі. Правоохоронці прийняли заяви та розпочали досудове розслідування.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Вікторія Водзяновська, правоохоронці повідомили про підозру 19-річному мешканцю АР Крим, 35-річному одеситу, 21-річному мешканцю Кіровоградської області та 23-річній мешканці Чернігівської області, які причетні до шахрайських дій за схемою «ваш родич у біді»:

«У ході досудового розслідування ми з’ясували, що всього за декілька днів троє чоловіків та жінка заволоділи грошима пенсіонерів на загальну суму близько 90 тисяч гривень. У всіх трьох випадках шахраї представлялись лікарями та повідомляли потерпілим, що їх родичі в біді та потрібні гроші на лікування. Жінки погоджувались та віддавали всі свої заощадження, зокрема і ювелірні вироби».

Як тільки потерпілі розраховувалися з невідомим, вони телефонували родичам. Як наслідок, виявлялося, що з ними все добре. Після цього, жінки відразу ж набирали «102».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили про підозру чотирьом фігурантам. Санкція статті позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва