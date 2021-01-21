У Києві оперативники протягом декількох годин затримали чоловіка за розбійний напад

Зловмисник прийшов до фінансової установи та під погрозою ножа забрав із каси грошові кошти. За скоєне йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до кіоску з надання фінансових послуг на проспекті Перемоги та погрожуючи ножем забрав із каси 26 тисяч 798 гривень. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та кінологи зі службовим собакою.

По прибуттю правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків події. Поліцейські з’ясували, що громадянин прийшов до фінансової установи, де йому розповіли про умови кредитування, після чого покинув приміщення. Через декілька хвилин чоловік повернувся та, погрожуючи ножем, заволодів грошовими коштами.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, працівники відділу кримінальної поліції завдяки камерам відеонагляду, що належать до системи «Безпечне місто», встановили, що нападник пересувався на автомобілі «Рено»:

«Ми відразу передали орієнтування усім патрулям столиці та ввели план «Перехват». Через декілька годин оперативники затримали зловмисника на вулиці Ольжича. Ним виявився раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1988 року народження. При поверхневій перевірці у чоловіка поліцейські виявили предмет, ззовні схожий на ніж. Провівши невідкладний обшук автомобіля, у салоні ми знайшли грошові кошти, які вилучені, як речовий доказ».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо вручення фігуранту підозри у вчиненні злочину. Слідчі готують клопотання до суду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва