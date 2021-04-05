У Києві оперативники затримали чоловіків за крадіжку з відділення доставки

Пошкодивши ролети та вхідні двері, чоловіки викрали з приміщення чуже майно на суму більше 240 тисяч гривень та втекли на авто.

Спільникам загрожує до шести років позбавлення волі. Районний суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

До столичної поліції звернулися працівники відділення доставки на вулиці Васильківській із повідомленням про крадіжку товару. На виклик для документування події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Для встановлення осіб правопорушників та їх затримання працівники карного розшуку столичного главку та територіального підрозділу поліції невідкладно розпочали оперативні заходи.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління В’ячеслава Малька, вночі зловмисники проникли до приміщення, де зберігається товар:

«Пошкодивши ролети та вхідні двері, чоловіки викрали чуже майно на суму більше 240 тисяч гривень та втекли на автомобілі.

Переглянувши відео з камер спостереження системи «Безпечне місто» ми встановили транспортний засіб, яким пересувались зловмисники та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці Мечникова. Це — уродженці Харкова 1974 і 1980 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності».

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Районний суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«У рамках проведення досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території столиці», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва