У Києві оперативники затримали дует крадіїв лічильників водопостачання

Зловмисники проникали до підвальних приміщень багатоповерхівок та за допомогою інструментів знімали лічильники гарячої та холодної води. У ході досудового розслідування встановлена причетність затриманих до 13 епізодів, скоєних у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Фігурантам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники кримінальної поліції Деснянського управління поліції спільно з працівниками Дніпровського управління поліції на бульварі Перова затримали двох киян, які незаконно демонтували лічильники водопостачання. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, наразі встановлена причетність зловмисників до 13 крадіжок лічильників, скоєних у Деснянському районі столиці:

«Ми встановили, що з підвальних приміщень багатоповерхівок на вулицях Лісківська, Оноре де Бальзака, Лаврухіна та проспекті Маяковського викрадено обладнання комунального підприємства на загальну суму більше 20 тисяч гривень. Працівники оперативно-пошукового відділу кримінальної поліції встановили особи ймовірних правопорушників, а згодом затримали їх у Дніпровському районі столиці під час крадіжки. Слідчі вилучили інструменти вчинення злочинну, лічильники та інше викрадене обладнання для водовідведення.

Киян, 1984 та 1995 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. У слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох крадіжок на території Дніпровського району столиці.

Відділ комунікації поліції Києва