У Києві оперативники затримали озброєного автокрадія

Чоловік, погрожуючи пістолетом, заволодів транспортним засобом, але через несправний стан згодом його залишив. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем проживання та вилучили речові докази. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Києва звернувся молодик із заявою про угон його автомобіля на вулиці Матеюка у Деснянському районі. Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям 19-річний потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля «Форд». Через деякий час зателефонував чоловік, який домовився з ним про зустріч для огляду автівки. Під час пробної поїздки «покупець» дістав пістолет та, погрожуючи ним, заволодів авто. Згодом через несправний стан він залишив транспортний засіб на проспекті Гагаріна.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Деснянського управління поліції спільно з оперативниками главку поліції Києва та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України раніше не судимого 41-річного мешканця Київської області. За місцем проживання фігуранта слідчі виявили два пневматичних пістолети та мобільні телефони, якими він користувався. Речові докази направлені на проведення відповідної експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва