У Києві організатори нарколабораторії збували товар в СІЗО та через таксі

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Учасники злочинної організації займалися виготовленням та збутом наркотичних речовин, зокрема амфетаміну та метамфетаміну.

Вони організували діяльність нарколабораторії – необхідне обладнання могли оперативно переміщувати з одного місця на інше, приховуючи злочинну діяльність. Розповсюджували готову «продукцію» через месенджери та служби таксі по місту – для цього використовували підставних осіб, різні банківські рахунки та мобільні телефони. Відомо також, що частину «товару» збували утриманцям Київського слідчого ізолятору.

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Викрили діяльність наркозбувачів оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями. Вони встановили, що  загалом до складу злочинної організації входило понад 10 осіб, більшість з яких – мешканці столиці. Семеро осіб затримали ще 31 березня за сприяння оперативного відділу «Київського слідчого ізолятору». Тоді під час обшуків вилучили 31 пігулку, 8 пакунків та 11 згортків наркотичних речовин різного походження.

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17 квітня викрили та припинили діяльність нарколабораторії. Трьох зловмисників затримали «на гарячому» – останні якраз завантажували прекурсори, наркотичні речовини та обладнання для лабораторії в автомобіль.

За результатами проведених того ж дня обшуків виявили та вилучили: понад 50 л рідких речовин для виготовлення наркотиків, обладнання, порошкові речовини та інші складові «виробництва» загальною ринковою вартістю понад 500 тис. грн.

Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри усім часникам злочинної організації за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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