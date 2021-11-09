У Києві п’яний водій наїхав на патрульного і ще одного чоловіка, після чого втік

Учора ввечері екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП на бульварі Академіка Вернадського.

Під час оформлення автопригоди за участю авто Renault та BMW в автомобілі на повному ходу в’їхало авто Hyundai.

У результаті зіткнення, травми отримали водій Renault та патрульний, якого від удару затисло між службовим Mitsubishi та BMW.

Поки усі присутні надавали допомогу постраждалим, водій Hyundai швидко вийшов зі свого авто та покинув місце події у невідомому напрямку.

Поліцейські негайно розпочали пошук втікача та вже за кілька хвилин з’ясували місце його проживання та затримали біля під’їзду будинку.

Інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130. // Вартові еспресо