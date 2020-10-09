У Києві патрульні гарячим слідом затримали групу неповнолітніх, що, ймовірно, вчинили грабіж
Сьогодні вночі патрульні отримали виклик на вулицю Полярну.
Заявник повідомив, що його побила група осіб молодого віку та відібрала годинник, ланцюжок та окуляри й зникли у невідомому напрямку.
Патрульні відразу вдалися до пошуків. На проспекті Рокоссовського один з автопатрулів помітив осіб, схожих за описом чоловіка. Чотири хлопці та дівчина, віком від 14 до 16 років. У одного з них були з собою речі потерпілого.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для з’ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям затриманих. // Вартові еспресоTweet