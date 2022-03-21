У Києві патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, намагалися заволодіти автомобілем

Учора поліцейські отримали повідомлення, що на бульварі Дружби Народів невідомі особи намагаються заволодіти автомобілем Toyota.

Інспектори, які прибули на місце, затримали у відчиненому автомобілі двох чоловіків, які частково розібрали салон. Пояснити своїх вчинків, затримані не змогли.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманих.

Якщо ви побачили підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами, розвідниками або мародерами, терміново телефонуйте за номером 102.

Патрульна поліція Києва