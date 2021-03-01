У Києві патрульні затримали двох неповнолітніх, які поцупили прокатне майно

Днями на лінію 102 звернувся представник компанії з прокату самокатів.

Чоловік повідомив, що біля станції метро Печерська зникли два самокати. Згідно даних трекера, перетнули міст Патона.

Патрульні негайно взялися перевіряти інформацію. На вулиці Івана Миколайчука інспектори помітили двох осіб з самокатом, як з’ясували, неповнолітніх.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Печерського району та батьків хлопців.

Патрульна поліція Києва