У Києві патрульні затримали жінку, яка привселюдно вживала речовини схожі на наркотичні

Учора ввечері патрульні приїхали на виклик стосовно бійки у торговельному центрі, що на вулиці Декабристів.

Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок.

У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною.

На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик.

Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Киев Оперативный