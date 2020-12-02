У Києві патрульні затримали жінку, яка привселюдно вживала речовини схожі на наркотичні
Учора ввечері патрульні приїхали на виклик стосовно бійки у торговельному центрі, що на вулиці Декабристів.
Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок.
У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною.
На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик.
Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.