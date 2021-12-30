У Києві патрульний поліції і медсестра підозрюються у фальсифікації COVID-сертифікатів

Голосіївський райсуд Києва застосував запобіжні заходи до інспектора патрульної поліції і медсестри, які підозрюються в тому, що налагодили схему підроблення СOVID-сертифікатів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 16 грудня.

Мова про інспектора роти № 1 батальйону № 4 полку № 2 патрульної поліції з обслуговування лівого берега. А також про медсестру Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району Києва.

За версією слідства, інспектор поліції, медсестра і невстановлені працівники КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» вступили у змову щодо отримання винагороди за внесення неправдивих даних про вакцинацію від COVID-19 в «Електронну медичну інформаційну систему» задля генерування в застосунку «ДІЯ» електронного сертифікату про вакцинацію.

Вважається, що саме поліцейський підшукував клієнтів — людей, які бажали отримати сертифікат без щеплення.

У жовтні 2021-го патрульний повідомив громадянці, що внесення даних та видача свідоцтва про щеплення вакциною CoronaVac коштує 4000 гривень, а вакциною PFIZER — 5000 гривень.

Працівник поліції пояснив, що інформація вноситься два етапи: після першої і другої дози, з інтервалом 28 днів, після чого в застосунку «Дія» автоматично згенерується COVID-19 сертифікат. Але всю суму коштів треба заплатити вже після внесення інформації про перше щеплення.

При зустрічі з жінкою патрульний забрав у неї 4000 гривень і запитав, чи є в неї знайомі, яким також потрібне фіктивне щеплення, сказав, що коли такі будуть, то можна надсилати їх особисті дані безпосередньо йому. Далі правоохоронець нібито поділився грошима з медсестрою, яка в кінці місяця внесла в систему інформацію і про другу дозу.

Ця ж клієнтка в листопаді оплатила фіктивну вакцинацію ще одної особи, перерахувавши оплату на банківську картку. Виявилося, що жінка співпрацювала з правоохоронними органами і спілкування з підозрюваним фіксувалося.

Поліцейського відсторонили від посади і помістили під цілодобовий домашній арешт. Медсестру також відсторонили від роботи і призначили їй домашній арешт у нічний час.