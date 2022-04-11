У Києві під час комендантської години затримано чоловіка зі зброєю та боєприпасами

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затримано 34-річного місцевого мешканця за фактом незаконного придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

У нічний час, коли на території столиці діяла комендантська година, по вул. С. Лифаря, що знаходиться в Деснянському районі м. Києва, у ході проведення обшуку автомобіля «Шевроле Лачеті» під керуванням чоловіка виявлено та вилучено предмети, зовні схожі на пістолет «Макарова», глушник та 30 патронів з різним маркуванням.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинів.

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавленням волі.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським УП ГУ НП у місті Києві.

Київська міська прокуратура