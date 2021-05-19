У Києві покидьки пошкодили дефібрилятори на кількох станціях метро (фото)

Опубликовано

Тепер дефібрилятори потрібно замінити.

На станції Київського метрополітену «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

Повідомляється, що на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» також пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.

Нагадаємо, на початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на «Палаці спорту». Зробили це у межах проєкту «РеаніМетро». Загалом Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 дефібрилятори (по одному на кожну станцію) та передав на баланс КП у 2020 році.

22 березня у київському метро завдяки дефібрилятору врятували життя 56-річному пасажирові. // LB.ua

Like

Метки:

Читайте также: