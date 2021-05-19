У Києві покидьки пошкодили дефібрилятори на кількох станціях метро (фото)

Тепер дефібрилятори потрібно замінити.

На станції Київського метрополітену «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

Повідомляється, що на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» також пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.