У Києві покидьки пошкодили дефібрилятори на кількох станціях метро (фото)
Тепер дефібрилятори потрібно замінити.
На станції Київського метрополітену «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.
Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».
Повідомляється, що на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» також пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.
Нагадаємо, на початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на «Палаці спорту». Зробили це у межах проєкту «РеаніМетро». Загалом Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 дефібрилятори (по одному на кожну станцію) та передав на баланс КП у 2020 році.
22 березня у київському метро завдяки дефібрилятору врятували життя 56-річному пасажирові. // LB.ua