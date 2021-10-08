У Києві поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання «колекторів»

Зловмисники вимагали кошти та вкладали їх у підпільний гральний бізнес

Шістьом учасникам угруповання вже повідомлено про підозру.

Припинили діяльність злочинного угруповання колекторів оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві спільно зі слідчими столичної поліції. До його складу входили шестеро осіб: адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та місцеві мешканці.

Зловмисники погрозами застосування фізичного насильства до громадян та членів їх родин, примушували їх до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів їх злочинної діяльності. Так, зловмисники примушували потерпілого повернути 127 тис грн. При цьому застосовували до нього фізичне насильство та погрози розправи над його членами родини.

Крім того, встановили, що отримані кошти вкладали у підпільний гральний бізнес. Роботу підпільних закладів також припинили поліцейські.

5 жовтня поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за адресами проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучили 6 000 доларів США, 2000 євро, понад 23 000 грн, зброю, гральне обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування та незаконного стеження, «чорнові» записи.

Національна поліція України