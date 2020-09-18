У Києві поліцейські упродовж кількох годин розкрили вбивство чоловіка

Обом затриманим під процесуальним керівництвом прокуратури готується повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вчора близько 10-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення бездиханного тіла чоловіка біля водойми в районі «Академмістечка». За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінолог та судово-медичний експерт. На місці події правоохоронці виявили закривавлений труп чоловіка з перерізаним горлом та численними ножовими пораненнями по всьому тілу.

«При собі у потерпілого не було жодних документів, тому ми одразу почали встановлювати його особу. Менш ніж за годину ми володіли всіма його анкетними даними та почали вивчати коло спілкування», — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники вийшли на слід підозрюваних у вбивстві.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції протягом трьох годин встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину. Їх затримали в Києво-Святошинському районі із залученням співробітників спецпідрозділу поліції.

Зловмисниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей, 1989 та 1990 років народження. У ході проведення першочергових слідчих дій та обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили численні речові докази, речі потерпілого та інші предмети, які можуть вказувати на їх причетність до скоєння цього злочину», — додав Андрій Крищенко.

У ході досудового розслідування уже встановлено, що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоби безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним. Зрозумівши, що воно не подіяло, жорстоко розправилися з ним та відібрали особисті речі. Мобільний телефон вони здали в ломбард, за що отримали 15 тисяч гривень.

Наразі обоє затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва