У Києві поліцейські затримали чоловіка, який через ревнощі намагався зарізати товариша

Під час спільного застілля господар оселі приревнував свою дружину до знайомого. У ході конфлікту порушник схопив ніж та декілька разів вдарив ним опонента. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Орловській виявили чоловіка з ножовим пораненням. Негайно на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та медики.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці затримали раніше не судимого 58-річного уродженця Львівської області у порядку статті 208 Кримінального кодексу України:

«По прибуттю на місце події ми з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв чоловік приревнував дружину до свого товариша. Після чого на ґрунті ревнощів між ними виник словесний конфлікт. Далі господар схопив ніж та декілька разів вдарив ним опонента.

Підозрюваного у замаху на вбивство затримали на місці скоєння злочину, а потерпілого негайно госпіталізували до лікарні. На даний час його життю та здоров’ю нічого не загрожує».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Найближчим часом суд йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Відділ комунікації поліції Києва