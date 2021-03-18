У Києві поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив таксиста

У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив таксиста

У пасажира напідпитку із водієм таксі виник конфлікт, у ході якого він вдарив опонента ножем у груди. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Привокзальній та Харківське шосе перебуває чоловік із ножовим пораненням. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, лікарі та патрульні поліцейські.

За словами начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Євгена Радченка, у ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до події, та затримали його:

«Ми з’ясували, що у пасажира з водієм таксі виник конфлікт, у ході якого він вдарив ножем чоловіка у грудну клітину. Після скоєного зловмисник намагався втекти, але на місці події його затримали патрульні поліцейські, які першими прибули на виклик. Затриманий – киянин, 1958 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Попередньо встановлено, що на момент скоєння злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння».

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва