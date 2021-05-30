У Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду

На території Києва та Київської області була ведена спеціальна поліцейська операція. Сьогодні правопорушника затримано.

Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.

За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню злочинця:

«Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенць поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій».

Відділ комунікації поліції Києва