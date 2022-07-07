У Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування пасажирки трамваю

Зловмисник зірвав золоте кольє з шиї жінки та втік. Правоохоронці встановили місцеперебування грабіжника та помістили його до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася днями у салоні трамваю на одній з зупинок громадського транспорту на вулиці Тростянецькій Дарницького району столиці. Зловмисник зірвав з шиї 49-річної пасажирки золоте кольє та втік. Потерпіла звернулася із заявою про злочин до поліції.

Оперативники Дарницького управління поліції розпочали заходи із встановлення особи підозрюваного. Упродовж кількох днів оперативних заходів поліцейські встановили маршрут зловмисника та виявили його за місцем мешкання. Нападником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, який раніше вже був засуджений за вчиненням майнових злочинів.

Попередньо встановлено, що чоловік збув кольє до ломбарду та отримані гроші витратив на власні потреби. Своїми діями грабіжник завдав потерпілій збитків на суму 14 000 гривень. Наразі правоохоронці проводять заходи із вилучення коштовної прикраси та повернення її законній власниці.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Слідчим за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва