У Києві поліцейські затримали двох іноземців за пограбування відвідувача кафе

Відібравши гроші, нападники намагалися втекти з місця події автівкою. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.

До Печерського управління поліції надійшов виклик про те, що у відвідувача кафе двоє невідомих відібрали гроші. Для документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Зі слів начальника Печерського управління поліції Києва Андрія Дуброви, поспілкувавшись з потерпілим та свідками події, поліцейські встановили, що зловмисники після злочину намагалися втекти автівкою:

«Відвідувачі закладу помітили, як двоє невідомих відібрали у чоловіка гроші та направились до виходу з кафе. У цей момент бармен спільно з потерпілим почали переслідувати невідомих, а на вулиці разом із охоронцями та поліцейськими затримали їх. Зловмисниками виявились двоє іноземців, 1963 та 1972 років народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні даного злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 108 тисяч гривень кожному. Зловмисникам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Юлія Гірдвіліс