У Києві поліцейські затримали серійного крадія речей з авто

Іноземцю, раніше судимому за аналогічний злочин, слідчі повідомили про підозру та на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від власника автомобіля «Кіа» про те, що на вулиці Булгакова невідомий розбив у автомобілі скло та викрав особисті речі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного управління та патрульні поліцейські.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Петро Руденко, на місці правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник потрапив до салону автомобіля розбивши камінням заднє скло дверей:

«Коли власник оглядав автівку, на якій спрацювала сигналізація, з неї несподівано вибіг зловмисник та почав втікати. Чоловік зупинив порушника та утримував до приїзду поліції. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини уродженець іншої держави, 1976 року народження. Крадія було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При ньому знаходилися викрадені речі, які ми вилучили в якості речового доказу».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

«Наразі у нас є всі підстави вважати, що підозрюваний причетний ще до семи аналогічних злочинів на території району. Ми збираємо доказову базу, аби притягнути зловмисника до відповідальності», — додав Петро Руденко.

Відділ комунікації поліції Києва