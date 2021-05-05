У Києві поліцейські затримали уродженця Кіровоградщини, який підозрюється у пограбуванні літньої жінки

Після відмови жінки розміняти гроші один з фігурантів вдарив потерпілу по нозі, а інший – забрав з кишені 200 гривень. Слідчі оголосили затриманому про підозру, особа його спільника наразі встановлюється.

На спецлінію 102 від місцевої мешканки надійшло повідомлення про грабунок на вулиці Красицького, що у Подільському районі столиці. Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою задля з’ясування усіх обставин події.

Слідчий Подільського управління поліції Артем Небога повідомив, що в той час, коли заявниця йшла дорогою до лікарні, біля неї зупинилась автівка, з якої вийшов чоловік та звернувся з проханням розміняти йому гроші:

«Жінка відповила незнайомцю, що не має із собою коштів, однак порушник на цьому не спинився та запропонував перевірити вміст її сумки на наявність грошей. Після повторної категоричної відмови до заявниці з машини вийшов другий фігурант, який вдарив жінку по нозі, а перший чоловік в цей час витяг з кишені потерпілої 200 гривень. Окрім цього, зловмисник намагався вирвати сумку, однак після того, як йому це не вдалось, він разом із своїм спільником сів до автівки та поїхав у невідомому напрямку».

Працівники карного розшуку встановили автомобіль, на якому пересувались підозрювані, та наступного дня затримали його в іншому районі міста. Слідчі затримали 50-річного уродженця Кіровоградщини в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту. Наразі ми встановлюємо другого фігуранта та його місцезнаходження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва