У Києві поліцейські затримали вінничанина, який протягом кількох днів скоїв два розбійних напади та намагався вбити знайомого
Під час розслідування розбою із замахом на вбивство слідчі встановили причетність зловмисника до вчинення ще одного тяжкого злочину.
Правоохоронці оголосили затриманому про підозру, а суд обрав запобіжний захід – перебування під вартою. За скоєне він може провести за ґратами до 15-ти років.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Андрющенка перехожі виявили чоловіка з колотою раною шиї. За декілька хвилин правоохоронці прибули на місце події та опитали свідків.
Попередньо поліцейські встановили, що напередодні між чоловіком та його знайомим стався конфлікт. У ході з’ясування відносин товариш схопив ножа та вдарив його у шию. Після цього забрав цінні речі та втік.
Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, за прикметами, які надали очевидці події, оперативні працівники встановили особу та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 26-річного мешканця Вінницької області:
«Окрім того, у ході відпрацювання замаху на вбивство і розбійного нападу ми довели причетність затриманого до аналогічного злочину, вчиненого декілька днів тому. Як нам стало відомо, зловмисник на вулиці причепився до чоловіка та під погрозою насильства почав вимагати у нього гроші. Отримавши 2000 тисячі гривень, він не зупинився та змусив потерпілого зняти з банківської картки ще 1900 гривень і віддати йому».
За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1, ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кількох тяжких злочинів. Наступні 15-ть років він може провести за ґратами.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet