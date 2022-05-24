У Києві поліцейські затримали жінку, яка ножем поранила чоловіка

Потерпілий під час застілля почав з’ясовувати відносини з дружиною. У розпалі сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. За це їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Вчора до столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з квартири на вулиці Наталії Ужвій вони госпіталізують чоловіка із ножовим пораненням. Для встановлення усіх обставин події за вказаною адресою вирушила слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що в орендованій кімнаті проживає подружжя, яке ввечері вирішило влаштувати застілля. Згодом між чоловіком та дружиною виник конфлікт, оскільки потерпілий почав з’ясовувати відносини та сваритись через минуле. У ході конфлікту жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у груди, після чого одразу звернулась за допомогою до медичних працівників.

Наразі 28-річний киянин із проникаючим пораненням грудної клітини у важкому стані перебуває у лікарні. А 24-річну раніше не судиму місцеву мешканку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва