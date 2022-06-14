У Києві поліцейські затримали жінку за ножове поранення знайомого

Подія сталась під час спільного розпиття алкоголю. На даний час потерпілий перебуває у лікарні, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Порушниці за скоєне загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини поліції Києва від заявника надійшло повідомлення щодо ножового поранення чоловіка на вулиці Стратегічне шосе. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, котрі затримали причетну до злочину.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції задокументувала злочин та встановила, що у технічному приміщенні багатоповерхівки четверо мешканців розпивали алкогольні напої. В компанії виник конфлікт, під час якого жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним потерпілого в груди.

Під час огляду лікарями поранений перебував без свідомості, його одразу госпіталізували до медзакладу. Наразі життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці затримали раніше не судиму 53-річну уродженку Одеської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального України. У результаті відпрацювання місця події співробітники поліції вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, та направили для проведення відповідної експертизи.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру та готують клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва