У Києві поліцейського начальника затримано за побори зі стихійних торговців

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження співробітників СБУ затримано начальника відділу превенції Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за систематичні побори з торговців стихійних ринків (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронець, використовуючи владні повноваження, організував схему незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування на території Святошинського району столиці.

Так, на вимогу поліцейського суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на вулиці Підлісній, мали щомісячно передавати йому неправомірну вигоду у розмірі від 15 000 до 40 000 гривень.

11.02.2022 у ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання частини обумовленої суми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура