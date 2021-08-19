У Києві поліція ліквідувала міжнародний канал постачання фальшивих грошей (відео)

Зловмисники планували доставити в Україну 1 мільйон фальшивих доларів США. Налагодили протиправну діяльність злочинна група, яка створена на етнічній основі. До групи входило 10 осіб. Фігуранти спеціалізувалися на доставці та збуті фальшивих доларів США, які переправляли до України через АР Крим із Туреччини.

Під час досудового розслідування оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з поліцейськими Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі встановили, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доправляли поза митним контролем через АР Крим із Республіки Туреччина.

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з «покупцями». «Товар» доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою. Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США.

Під час документування злочинної діяльності, яке здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополь, поліцейські вилучили у фігурантів понад 30 тисяч підроблених доларів США. Також було встановлено, що зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом у мільйон доларів США.

Вчора, 18 серпня, у Києві під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів США правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля припинення злочинної діяльності учасників угруповання. До проведення спецоперації було залучено понад 100 правоохоронців. Силову підтримку забезпечували бійці підрозділів КОРД та ТОР. Крім того, на території Києва, Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу були проведені 14 санкціонованих обшуків. Під час обшуків поліцейські вилучили підробленні кошти, засоби технічного зв’язку, автотранспорт.

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Семеро найбільш активних учасників угруповання затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів. За перевезення та збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту карного розшуку)